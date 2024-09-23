Marc-Andre ter Stegen'den Barcelona'ya kötü haber!

Barcelona'da Marc-Andre ter Stegen, sağ dizindeki tendon kopması nedeniyle büyük ihtimalle sezonu kapattığı iddia edildi.

Marc-Andre ter Stegen'den Barcelona'ya kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2024 - 14:41

İspanya La Liga'da Barcelona'ın Villarreal'i deplasmanda 5-1 yendiği maçta sakatlanan kaleci Marc-Andre ter Stegen'den kötü haber geldi.

Marca'da yer alan habere göre; 32 yaşındaki Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen'in sağ dizindeki tendon kopması nedeniyle büyük ihtimalle sezonu kapattı.

INAKI PENA KALEYE GEÇEBİLİR

Barcelona'da bu sakatlık sonrası, bir dönem Galatasaray forması giyen Inaki Pena'nın kaleye geçeceği duyuruldu.


Etiketler: #Marc-Andre ter Stegen #barcelona #inaki pena

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