Marc-Andre ter Stegen'den Barcelona'ya kötü haber!
Barcelona'da Marc-Andre ter Stegen, sağ dizindeki tendon kopması nedeniyle büyük ihtimalle sezonu kapattığı iddia edildi.
İspanya La Liga'da Barcelona'ın Villarreal'i deplasmanda 5-1 yendiği maçta sakatlanan kaleci Marc-Andre ter Stegen'den kötü haber geldi.
Marca'da yer alan habere göre; 32 yaşındaki Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen'in sağ dizindeki tendon kopması nedeniyle büyük ihtimalle sezonu kapattı.
INAKI PENA KALEYE GEÇEBİLİR
Barcelona'da bu sakatlık sonrası, bir dönem Galatasaray forması giyen Inaki Pena'nın kaleye geçeceği duyuruldu.
Etiketler: #Marc-Andre ter Stegen #barcelona #inaki pena
Spor Haberleri
- Eski milli basketbolcu Asım Pars hayatını kaybetti
- Fenerbahçe'de Saint-Maximin'in durumu belli oldu!
- Ulugazi’de yeni başpehlivan Feyzullah Aktürk oldu
- PFDK'dan Burak Yılmaz'a ceza!
- Marc-Andre ter Stegen'den Barcelona'ya kötü haber!
- Galatasaray'a Nijeryalı savunmacı!
- Fransa Ligue 1'de Tanguy Ndombele fırtınası!
- Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig'den talip!
- Eski hakemden flaş Zorbay Küçük iddiası!
- Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzde 60 zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
- Yavaş'ın yanıtı sonrası istifa etti!
- Gençlerin en sevdiği 10 siyasetçi belli oldu
- H.K.G.'ye istismar davasında karar
- 'İmamoğlu' hareketliliği: CHP olağanüstü toplanacak
- Koldaki 'ısırık izine' ilişkin rapor açıklandı
- 'Tayyip'e sor' davası
- ‘Uzun yıllar İstanbulumuzda sürsün’
- Asker kaçaklarını da kapsıyor
- Sağlıklı ve güçlü bir zihin için 6 egzersiz önerisi