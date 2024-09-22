Barcelona, Villareal'i 5 golle mağlup etti
LaLiga'nın 6. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Villareal'i 5-1 mağlup etti.
LaLiga'nın 6. haftasında Villareal ile Barcelona karşılaştı.
Barcelona maçı 5-1 kazandı. Maçta Barcelona'nın golleri; 20. ve 35. dakikalarda Lewandowski, 58. dakikada Torre, 75. ve 83. dakikalarda Raphinha'dan geldi. Villareal'in tek sayısı 38. dakikada Perez'den geldi.
Barcelona'da Lewandowski 66. dakikada penaltı kaçırdı. Villareal'in 50. ve 68. dakikalarda bulduğu goller VAR kontrolü sonrasında ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
Bu sonuçla birlikte 6 maç sonunda 18 puanla liderliğini sürdürdü. Villareal ise 11 puanda kaldı.
Barcelona bu sezon 6 lig maçında 22 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.
LaLiga'nın 7. haftasında Barcelona, sahasında Getafe ile karşılaşacak.
Etiketler: #barcelona #villareal #la liga
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