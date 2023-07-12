Marc Bartra ayrıldı
Trabzonspor'da ayrılıklar devam ediyor. Bordo-Mavililerin geçen sezon transfer ettiği Marc Bartra’nın sözleşmesi feshedildi.
2 yıl daha kontratı bulunan 32 yaşındaki stoperin hak edişinin 8 milyon Avro’yu bulduğu öğrenildi. Trabzonspor yönetimi, tecrübeli oyuncuyla daha düşük bir bedelle sözleşme feshi için yaptığı görüşmeleri sonuçlandırdı. Bartra 2 yıllık sözleşmesinin feshi karşılığında Karadeniz ekibinden 1 milyon Avro alacak. Bordo-Mavili yönetim, bu parayı 8 taksitle ödeyecek. Bartra, dün Slovenya kampından ayrıldı.
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