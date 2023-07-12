Marc Bartra ayrıldı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.07.2023 - 04:00

2 yıl daha kontratı bulunan 32 yaşındaki stoperin hak edişinin 8 milyon Avro’yu bulduğu öğrenildi. Trabzonspor yönetimi, tecrübeli oyuncuyla daha düşük bir bedelle sözleşme feshi için yaptığı görüşmeleri sonuçlandırdı. Bartra 2 yıllık sözleşmesinin feshi karşılığında Karadeniz ekibinden 1 milyon Avro alacak. Bordo-Mavili yönetim, bu parayı 8 taksitle ödeyecek. Bartra, dün Slovenya kampından ayrıldı.