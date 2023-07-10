Trabzonspor Filip Benkovic'i resmen açıkladı

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Hırvat futbolcu Filip Benkovic'i renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2023 - 19:10
Trabzonspor Filip Benkovic'i resmen açıkladı
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Trabzonspor, Udinese'den Filip Benkovic'i kadrosuna kattı.

Filip Benkovic

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Filip Benkovic ile aşağıdaki şekilde anlaşma sağlanmıştır.

2023-24 futbol sezonu kiralama dönemi için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; futbolcu ile olan sözleşme 2+1 yıl olarak gerçekleşecektir.

Buna göre; Futbolcuya,

2024-25 sezonu için 1.200.000.-EUR,

2025-26 sezonu için 1.300.000.-EUR,

2026-27 opsiyon sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."


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