Trabzonspor Filip Benkovic'i resmen açıkladı
Süper Lig ekibi Trabzonspor, Hırvat futbolcu Filip Benkovic'i renklerine bağladı.
Trabzonspor, Udinese'den Filip Benkovic'i kadrosuna kattı.
Filip Benkovic
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Filip Benkovic ile aşağıdaki şekilde anlaşma sağlanmıştır.
2023-24 futbol sezonu kiralama dönemi için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; futbolcu ile olan sözleşme 2+1 yıl olarak gerçekleşecektir.
Buna göre; Futbolcuya,
2024-25 sezonu için 1.200.000.-EUR,
2025-26 sezonu için 1.300.000.-EUR,
2026-27 opsiyon sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."
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