Trabzonspor, Filip Benkovic’le anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Udinese oyuncusu Filip Benkovic’le anlaştı.

DHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 10:46
Trabzonspor, Filip Benkovic’le anlaştı
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Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica’nın talebi doğrultusunda bordo-mavili kulüp, Hırvat oyuncu Filip Benkovic’i transfer ediyor.

Hırvatistan Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki stoperin sezon sonuna kadar kiralanması için kulübü Udinese ile anlaşıldı.

Trabzonspor'un, İtalyan ekibiyle satın alma opsiyonlu olarak anlaştığı oyuncu bu akşam İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra bordo-mavililerin Slovenya kampına katılacak.

1.94'LÜK STOPER

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Slovenya kampı öncesi basın toplantısında, uzun boylu savunma oyuncu arayışında olduğunu, "Uzun boylu savunma oyuncusu aldığımızı ve yine bu yönde baktığımızı ifade edebilirim. Takımımız, hem genel hem de fiziksel olarak güçlü olmalı ve iyi futbol oynayabilmeli" sözleriyle açıklamıştı.

Geçen sezon Alman ekibi Braunschweig’de kiralık oynayan Filip Benkovic 1.94 boyuyla dikkat çekiyor.


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