24.08.2025 17:58:00
AA
Marc Marquez'den MotoGP'de üst üste 7. zafer!

İspanyol pilot Marc Marquez, Macaristan'da koşulan MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışında damalı bayrağı ilk sırada geçen isim oldu.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı Macaristan Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 14. etabı, başkent Budapeşte yakınlarındaki 4,08 kilometrelik Balaton Park'ta, 26 tur üzerinden düzenlendi.

Image

ÜST ÜSTE 7. ZAFER

MotoGP'de 6 kez şampiyonluk yaşayan Marquez, bitiş çizgisini 42 dakika, 37 saniyelik süresiyle birinci sırada geçerek üst üste 7, sezonun 10. zaferine ulaştı.

Red Bull KTM takımından İspanyol Pedro Acosta, liderin 4.314 saniye gerisinde ikinci, Aprilia ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi ise Marquez'in 7.488 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 15. yarışı Katalonya Grand Prix'si, 7 Eylül Pazar günü koşulacak.

Pilotlar klasmanda ilk 5'teki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 455 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 280

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 228

4. Marco Bezzecchi (İtalya): 197

5. Pedro Acosta (İspanya): 164

