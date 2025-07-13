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MotoGP Almanya Grand Prix'sinde kazanan Marc Marquez!

MotoGP Almanya Grand Prix'sinde kazanan Marc Marquez!

13.07.2025 17:40:00
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MotoGP Almanya Grand Prix'sinde kazanan Marc Marquez!

İspanyol pilot Marc Marquez, Almanya'da koşulan MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışında damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı Almanya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 11. ayağı, Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden yapıldı.

KAZALAR YARIŞA DAMGA VURDU

Marquez, bitiş çizgisini 40 dakika, 42.854 saniyelik süresiyle birinci sırada geçerek üst üste dördüncü sezonun ise yedinci zaferine ulaştı.

Virajlarda yaşanan kazalar sebebiyle, yalnızca 10 sürücünün tamamladığı yarışta, Gresini Ducati takımından Alex Marquez, liderin 6.380 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Francesco Bagnaia ise liderin 7.080 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 12. yarışı Çekya Grand Prix'si, 18 Temmuz'da yapılacak.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 344 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 261

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 197

4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 142

5. Franco Morbidelli (İtalya): 139

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