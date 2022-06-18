Marca yazdı: 'Ronaldo, Marcelo'yu takımında istiyor'
Real Valladolid'in sahibi olan Ronaldo Nazario'nun, son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den ayrılan Marcelo'yu kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.
Real Madrid'de ayrılan ve adı Fenerbahçe ile anılan Marcelo için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
İspanya'dan Marca'nın haberine göre, Real Valladolid'in sahibi Ronaldo Nazario, Marcelo'yu takımında görmek istiyor. Ronaldo'nun, Real Madrid'e transfer olduğu 2007 yılından bu yana Marcelo ile yakın olduğu ve bunun transferin gerçekleşmesi için önemli bir avantaj olduğu belirtildi.
Öte yandan Ronaldo'nun ekibinin La Liga'ya geri dönmesi ve iyi giden finansal durumuyla Marcelo transferini gerçekleştirmesinin mümkün olduğu ifade edildi.
MARCELO SICAK BAKIYOR
Marcelo'nun da Madrid'e yakın olması ve oğlu Enzo'nun da Real Madrid altyapısında forma giymesi nedeniyle Real Valladolid seçeneğine sıcak baktığı aktarıldı.
TALİBİ ÇOK!
Brezilyalı yıldızın adı ayrıca; Lyon, Marsilya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri takımları ile anılıyor.
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