Marcao, Galatasaray formasıyla 100. maçına çıktı

20 Mart 2022 Pazar, 16:14

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Muslera, Semih Kaya, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Kerem, Morutan, Taylan, Emre, Gomis 11'ini tercih etti.

Geçtiğimiz yıl oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera, 98 gün sonra maça çıkarken Marcao, Süper Lig'deki 100. maçına çıkarak dalya dedi.

2018/19 sezonunun devre arası transfer döneminde Portekiz Ligi takımlarından Chaves'ten Galatasaray'a transfer olan Marcao, sarı-kırmızılı takımla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Galatasaray formasıyla 134 maçta görev alan Brezilyalı oyuncu, 2 gol ve 2 asist kaydetti. Bu sezon ise 34 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asist üretti.