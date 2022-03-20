Marcao, Galatasaray formasıyla 100. maçına çıktı
Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK'ya konuk olan Galatasaray'da Marcao, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Muslera, Semih Kaya, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Kerem, Morutan, Taylan, Emre, Gomis 11'ini tercih etti.
Geçtiğimiz yıl oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera, 98 gün sonra maça çıkarken Marcao, Süper Lig'deki 100. maçına çıkarak dalya dedi.
Sahada ??????'de ??????'ünü veren Marcao’nun Süper Lig'de ??????'üncü maçı! #???????????????????????????? pic.twitter.com/PeUUym4Dac— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 20, 2022
2018/19 sezonunun devre arası transfer döneminde Portekiz Ligi takımlarından Chaves'ten Galatasaray'a transfer olan Marcao, sarı-kırmızılı takımla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
Galatasaray formasıyla 134 maçta görev alan Brezilyalı oyuncu, 2 gol ve 2 asist kaydetti. Bu sezon ise 34 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asist üretti.
İlgili Haberler
- Sivasspor, Altay'ı uzatmalarda gelen golle 2-1 yendi
- Antalyaspor, Giresunspor'u 4 golle geçti! Antalyaspor 4-1 Giresunspor
- Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Video Haberler
- Isparta'da doktora darp şüphelisi serbest
- Köprüden geçen köpeğe güvenlik konvoyu
- Çığdan kapanan mahalle yolu kar tünelleriyle açıldı
- Fethiye'de orman yangını
- İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
- Van'da yolcu minibüsü, istinat duvarını aşıp devrildi: Ç
- Ukrayna'da 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı
- Murat Bakan: Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllar
- Boğaz'da kar bulutlarının etkileyici geçişi kameralarda
- Denizli’de çiftçi ve esnaftan traktörlü protesto
En Çok Okunan Haberler
- Porsche ve Apple işbirliği yolda
- Babadan devraldığı 59 yıllık kokuları özveriyle üretiyor
- CHP'li isimden 'süt fiyatı' tepkisi
- Uzmanı uyardı: 'Göz basıncındaki' değişime dikkat!
- Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'ya gidiyor
- ABD, Ukrayna’ya hangi silahları gönderecek?
- Uzmanından 'uyku apnesi' uyarısı
- Çocuklarda sağlık 'dişten' başlıyor
- Sıvı Yağ Fiyatları Nereden Nereye Geldi?
- Şekerleme ve Alzheimer ilişkisi: Gündüz uykusuna dikkat