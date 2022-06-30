Marcao ile anlaşma sağlandı! İşte bonservisi
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın imzasının ardından Marcao için İspanya'dan güncel bir ayrılık iddiası geldi.
Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Marcao'nun Sevilla'ya transferi gündemde. İspanyol basını, Brezilyalı futbolcunun transferinin an meselesi olduğunu iddia etti.
10-12 MİLYON EURO BONSERVİS
Marca'da yer alan habere göre Marcao, Galatasaray ve Sevilla yetkilileriyle yaptığı görüşmede İspanyol takımı dışında başka bir takıma transfer olmak istemediğini belirtti.
Sevilla'nın 8 milyon Euro teklif ettiği ancak Galatasaray'ın 15 milyon Euro talep ettiği ifade edilirken, transferin 10-12 milyon Euro civarında gerçekleşeceği söylendi.
Galatasaray'la 2024'e kadar sözleşmesi devam eden Marcao, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 38 maçta forma giydi.
Video Haberler
- Uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi!
- Borca rağmen özel jetiyle geziyormuş
- Mansur Yavaş ve Tan Taşçı Ankara havası oynadı
- Kadın cinayetini önlemek istedi, öldürüldü!
- Feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
- İmamoğlu'ndan 'Türk Ocakları' göndermesi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
- Osmaniye'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
- Hareketli dakikalar: Milyonluk yatta can pazarı
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı belli oldu
- Lille yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu!
- Şirketlere kayyum atandı, binlerce hesaba el konuldu
- Erdoğdu ve Torun, CHP'den istifa etti
- Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de!
- Cumhur'a kötü haber, yüzde 7 kurtarmadı
- 'Çok kısa ve yırtmaçlı etek giyilmesin'
- MHP'li isimden sert sözlerle istifa
- Arda Turan'dan şaşırtan AKP yanıtı
- İki konuda uzlaşı sağlandı