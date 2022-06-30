Marcao ile anlaşma sağlandı! İşte bonservisi

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın imzasının ardından Marcao için İspanya'dan güncel bir ayrılık iddiası geldi.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 09:50
Marcao ile anlaşma sağlandı! İşte bonservisi
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Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Marcao'nun Sevilla'ya transferi gündemde. İspanyol basını, Brezilyalı futbolcunun transferinin an meselesi olduğunu iddia etti.

10-12 MİLYON EURO BONSERVİS

Marca'da yer alan habere göre Marcao, Galatasaray ve Sevilla yetkilileriyle yaptığı görüşmede İspanyol takımı dışında başka bir takıma transfer olmak istemediğini belirtti.

Sevilla'nın 8 milyon Euro teklif ettiği ancak Galatasaray'ın 15 milyon Euro talep ettiği ifade edilirken, transferin 10-12 milyon Euro civarında gerçekleşeceği söylendi.

Galatasaray'la 2024'e kadar sözleşmesi devam eden Marcao, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 38 maçta forma giydi. 


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