Marcao ile anlaşma sağlandı! İşte bonservisi

30 Haziran 2022 Perşembe, 09:50

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Marcao'nun Sevilla'ya transferi gündemde. İspanyol basını, Brezilyalı futbolcunun transferinin an meselesi olduğunu iddia etti.

10-12 MİLYON EURO BONSERVİS

Marca'da yer alan habere göre Marcao, Galatasaray ve Sevilla yetkilileriyle yaptığı görüşmede İspanyol takımı dışında başka bir takıma transfer olmak istemediğini belirtti.

Sevilla'nın 8 milyon Euro teklif ettiği ancak Galatasaray'ın 15 milyon Euro talep ettiği ifade edilirken, transferin 10-12 milyon Euro civarında gerçekleşeceği söylendi.

Galatasaray'la 2024'e kadar sözleşmesi devam eden Marcao, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 38 maçta forma giydi.