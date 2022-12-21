Marcao'nun sakatlığı sonrası Sevilla'da rota Galatasaray'a döndü

21 Aralık 2022 Çarşamba, 11:24

Dünya Kupası öncesi Süper Ligi 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe derbisi öncesi 3 maçtan 9 puan çıkarmak isteyen sarı-kırmızılı takımın yıldızına Sevilla talip oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden önce oynayacakları İstanbulspor, Sivas ve Ankaragücü maçlarından 9 puan almayı hedef seçti. Sarı-kırmızılı teknik heyet, lider Fenerbahçe'nin Trabzon, Hatay, Antalya üçgeninde puan kaybedeceğini öngördü. Bir yandan transfer çalışmalarına devam eden Aslan'a İspanya'dan teklif geldi.

Üç yerli oynatma zorunluluğu nedeniyle zaman zaman kadroda kurmakta zorlanan Teknik Direktör Okan Buruk'un bazı yabancı oyuncuların ayrılmasına onay verdiği iddia edildi.

MARCAO'NUN SAKATLIĞI ETKİLİ OLDU

Milliyet'in haberine göre, Sevilla’da Marcao ciddi şekilde sakatlanınca Nelsson’un transferi yeniden gündeme geldi. İspanyol ekibi daha önce de ilgilendiği Nelsson’un transferi için yeniden atağa kalktı. İspanyolların çıkış maddesi 25 milyon Euro olan Nelsson için 17 milyon milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise 25 milyon Euro'nun altında bir rakama kesinlikle Nelsson’u satmayı düşünmediği bildirildi.

La Liga'da çok kötü bir sezon geçiren Sevilla şu anda düşme hattında yer alıyor. Savunmasını Galatasaray'dan Marcao ve Bayern Münih'den Tanguy Nianzou ile takviye eden Sevilla buna karşın 14 maçta kalesinde 22 gol gördü.

OKAN BURUK SICAK BAKMIYOR

İspanyol basınına göre Sevilla ara transferde mutlaka yeni bir stoper hamlesi yapmak istiyor ve listenin ilk sırasında Victor Nelsson yer alıyor. Genç stoperin de bu transferi çok istediği ancak Marcao gibi Galatasaray yönetimine kesinlikle ayrılık konusunda baskı yapmadığı ifade ediliyor. Sarı- Kırmızılılar geçen sezon başında Nelsson'u Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya almıştı.

Victor Nelsson geride kalan 1.5 sezonda gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu. Teknik direktör Okan Buruk da Danimarkalı yıldızın ocak ayında ayrılığına kesinlikle sıcak bakmıyor.