Marcel Sabitzer'in yeni takımı belli oluyor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund'un Avusturyalı futbolcu Marcel Sabitzer'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Bayern Münih ile anlaştığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2023 - 23:57
Marcel Sabitzer'in yeni takımı belli oluyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Bayern Münih forması giyen Avusturyalı orta saha Marcel Sabitzer ile anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Borussia Dortmund, Marcel Sabitzer transferi için oyuncuyla anlaşmaya varırken, kulübü Bayern Münih ile de 19 milyon Euro karşılığında el sıkışıldı.

SABITZER'DEN 6 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Bayern Mühih'ten ayrılması beklenen yıldız orta saha için İtalya ve Almanya'dan da teklifler geldiği ifade ediliyor. Geçen sezona Bayern'de başlayan Sabitzer, sezonun 2. yarısında Manchester United'a kiralanmıştı.

Geçen sezon toplam 42 maçta forma giyen yıldız futbolcu 4 gol, 2 asiste imza attı.


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