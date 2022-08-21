Marcel Tisserand kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı?
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın Suudi Arabistan'ın El İttifak Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı. Marcel Tisserand kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı?
Marcel Tisserand 10 Ocak 1993 yılında Fransa'da doğdu. Ligue 1'de ilk maçına Monaco forması altında 10 Ağustos 2013'te Bordeaux karşısında çıktı. 20 Ocak 2014'te 6 aylığına Ligue 2 ekiplerinden RC Lens'e kiralandı. Temmuz 2014'te ise Toulouse FC'ye kiralandı. 2016-2018 FC Ingolstadt takımına transfer oldu. 2017-2020 yılında VfL Wolfsburg'a transfer oldu. 2020–2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi.
FENERBAHÇE, MARCEL TİSSERAND'IN AYRILIĞINI RESMEN AÇIKLADI
Fenerbahçe'de yol ayrımı yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada Marcel Tisserand'ın El İttifak Kulübü'ne transfer olduğu duyuruldu.
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