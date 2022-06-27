Marcel Tisserand'a İtalyan talip! Udinese...
Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu stoperi Marcel Tisserand'a İtalyan ekiplerinden Udinese'nin talip olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
Serie A ekiplerinden Udinese yeni sezon öncesi savunmayı güçlendirmek için hareket geçti. İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin stoperi Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmak istiyor.
Çizme basını, Udinese'nin 29 yaşındaki stoper için 3-5 milyon euroyu gözden çıkardığına yer verdi. Demokratik Kongolu savunmacı 2020 yılında Wolfsburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tisserand geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıktı.
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