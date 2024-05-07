Marcelo Bielsa'dan flaş karar: Milli takıma amatör futbolcu çağırdı

Yayınlanma: 07.05.2024 - 07:37

Güncelleme: 07.05.2024 - 07:44

Uruguay Milli Takımı'nın, Copa America öncesinde oynayacağı hazırlık maçı için teknik direktör Marcelo Bielsa'dan flaş bir hamle geldi.

AMATÖR FUTBOLCU ÇAĞIRDI

TNT Sport'ta yer alan habere göre Marcelo Bielsa, Kosta Rika ile yapılacak hazırlık maçı aday kadrosuna amatör lig ekiplerinden Juventud de Soriano'da forma giyen ve 39 maçta 57 gol atan Walter Dominguez'i de çağırdı.

24 yaşındaki Walter Dominguez de bu haberi doğruladı. Büyük bir sürpriz olduğunu söyleyen Dominguez şu ifadeleri kullandı:

"Onların beni çağırdığına çok mutlu oldum. Bunu kesinlikle beklemiyordum benim için büyük bir sürpriz oldu. Gerçekten çok mutluyum."

Walter Dominguez'in bu maçlarda göstereceği performansa bağlı olarak Copa America kadrosunda yer alabileceği de iddia edildi.