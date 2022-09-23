Marcelo Bielsa'ya Brezilya'dan teklif
Brezilya ekibi Santos'un boşta olan teknik direktör Marcelo Bielsa'ya teklif götürdüğü iddia edildi.
Leeds United'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla çalışmayan Marcelo Bielsa'ya Brezilya'dan teklif geldi.
İngiliz basınında yer alan haberde, Santos'un başkanı Andre Rueda'nın, görevden alınan teknik direktör Lisca'nın ardından Bielsa ile temasa geçtiği belirtildi.
Bielsa'nın ise sezon ortasında bir takım çalıştırma konusunda isteksiz olduğu kaydedildi.
Bielsa'nın adı Leeds United'dan ayrıldıktan sonra eski kulübü olan Athletic Bilbao ile de anılmıştı.
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