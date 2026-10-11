UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmada hakem Marco Guida görev alacak. Peki, Marco Guida kimdir? Galatasaray-Barcelona maçının hakemi Marco Guida nereli?

MARCO GUİDA KİMDİR?

Marco Guida, 7 Haziran 1981 tarihinde İtalya'nın Nocera Inferiore (veya bazı kaynaklarda Pompei) şehrinde doğmuş bir İtalyan futbol hakemidir. Serie A'da görev yapmakta olup 2014 yılından beri FIFA hakemi unvanına sahiptir ve UEFA elit hakem kategorisinde yer almaktadır.

Kariyerine 2010 yılında Serie A'da başlamış, birçok önemli ulusal ve uluslararası maçta görev yapmıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi büyük turnuvalarda da hakemlik yapmaktadır.

MARCO GUİDA DAHA ÖNCE GALATASARAY'IN MAÇLARINI YÖNETTİ Mİ?

Marco Guida, Galatasaray'ın geçen sezon deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçı ile 2023-2024 sezonunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı sahasında 1-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş müsabakasını yönetmişti.