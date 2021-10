Marek Hamsik: Hedefinin şampiyonluk olduğunun farkındayım

26 Ekim 2021 Salı, 17:27

Trabzonsporlu Marek Hamsik, tüm şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Beklentinin çok yüksek olduğunun ben de farkındayım. Şu an sadece 10 maç tamamlandı, lig devam ediyor. Ligin tamamında namağlup gitmek kolay olmayacak" dedi.

Trabzonsporlu Marek Hamsik, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lider olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirten Hamsik, "Tepede kalmanın kolay olmayacağının farkındayız. Bu yönde çalışmamıza devam ediyoruz. Benim için de hayat aynı şekilde devam ediyor. İşime odaklanmış durumdayım, hayatın tadını çıkarmaya ve işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"UĞURCAN HARİKA BİR KAPTAN"

Uğurcan Çakır’ın harika bir kaptan olduğunu söyleyen Hamsik, "Buranın yetiştirdiği en önemli sporculardan birisi, dolayısıyla onla beraber olmaktan çok mutluyuz. Takımımızda tecrübeli arkadaşlarımız var. Birbirimize yardım ederek işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Profesyonel futbol kariyerine baktığınızda farklı bir süreç görüyorsunuz. Çünkü sahada geçireceğiniz 1 saatlik idman süreci sizin kendine iyi bakmanız için yeterli değil. İdmanla birlikte yediklerinize, içtiklerine, uykunuza yani hayatınızın tamamına dikkat etmeniz gerekiyor. Ben yaşımı da düşündükçe bunlara dikkat ederek yaşamaya çalışıyorum" diye konuştu.

"ABDÜLKADİR ÖMÜR ÖNEMLİ YETENEK"

Hamsik, bordo-mavili ekibin önemli isimlerinden Abdülkadir Ömür için övgü dolu ifadeler kullanarak, "Çin, aslında çoğu kişinin son durak olarak gördüğü bir yer ama ben de kontratımı orada erken sonlandırdım. Daha sonra tekrar oynamaya devam etmek istedim ve şu an Türkiye’deyim. Bu formayla birlikte şampiyonluk mücadelesi veriyorum, bu da beni mutlu ediyor. Takım arkadaşlarınız sizden güzel bahsedince tabii ki çok mutlu oluyorsunuz. Buraya geldiğimde aslında söylemiştim, ‘Böyle devam edersen, üstüne koyarsan milli takıma mutlaka gideceksin’ demiştim. Milli takıma seçildi ve orada da oynadı. Bence Abdülkadir Ömür, Türkiye’nin en önemli yeteneklerinden birisidir" şeklinde konuştu.

"LİDERLİĞİN TADINI ÇIKARIYORUZ"

Tüm şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunu kaydeden Hamsik, "Beklentinin çok yüksek olduğunu ben de farkındayım. Şu an sadece 10 maç tamamlandı, lig devam ediyor. Ligin tamamında namağlup gitmek kolay olmayacak. Takımın kaybedeceği veya berabere kalacağı maçlar da olacaktır. Ben taraftarlardan, takım kötü gittiğinde, berabere kaldığında veya kaybettiğinde aynı desteği bekliyorum. Şu an ilk sıradayız ve bunun tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Ama önemli olan ligin sonunda ilk sırada kalabilmek ama şu an liderliğin tadını çıkarıyoruz” diye konuştu.