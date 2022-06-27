Marek Hamsik'ten Trabzonspor'a transfer önerisi: Robert Mak!
Slovakya tarihinin en çok forma giyen oyuncusu Marek Hamsik, milli takımı bırakma kararında Trabzonspor'a odaklanma düşüncesinin öne çıktığını söyledi, "Bir sürü maç bizi bekliyor, frene basmam gerekiyordu" dedi. Yıldız futbolcu, bordo-mavili yönetime sözleşmesi biten yıldız ismi önerdi.
Trabzonsporlu Marek Hamsik, Slovak basınına açıklamalardan bulundu.
Hamsik, milli takımı bırakma kararında bordo-mavili ekipteki geleceğinin payı olduğunu itiraf ederken bordo-mavili kulübe de transfer önerisinde bulundu.
Hamsik, Slovak basınına verdiği röportajda gerekçelerini şöyle açıkladı:
"Devam etmeyi tüm kalbimle isterdim. Ama artık 35 yaşına geldim. Geride kalan senede bir çok kez sakatlık yaşadım. Dolayısıyla böyle bir karar almam gerekti. Trabzonspor ile zorlu bir meydan okuma yaşayacağımız bir sonbahar var önümde. Türkiye Ligi ve Avrupa Kupası maçları bizleri bekliyor. Şampiyonlar Ligi'ni sabırsızlıkla bekliyorum. Bir sürü maç olacak, dolayısıyla ne yazık ki frene basmam gerekiyordu."
135 kez oynadığı Slovakya Milli Takımı'nın tarihinde en çok forma giyen futbolcu olan Hamsik, bırakma kararını geçen ay açıklamıştı.
"ROBERT MAK'I TAVSİYE EDERİM"
Milliyet'in haberine göre, kendisine "Trabzonspor'a Slovak bir oyuncu tavsiye eder miydin?" diye sorulan Hamsik, iki sene önce Konyaspor forması giyen arkadaşını işaret ederek "Macaristan'da sözleşmesi sona eren Robert Mak'ı söyleyebilirim. Uzun yıllar milli takımda birlikte top koşturduk. Kendisinin kısa bir Türkiye deneyimi de oldu ama kovid durumları nedeniyle sıkıntılı bir dönemdi. Robert'in yeni bir takıma gitmesinin ardından milli takıma da döneceğine inanıyorum" yanıtını verdi.
Konyaspor'a 2020 yılında transfer olan Slovak oyuncu, 4 karşılaşmada forma giymişti.
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