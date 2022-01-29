Mario Balotelli İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu
Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor’un yıldız oyuncusu Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı’na tekrardan çağrılması sonrası açıklamalarda bulundu.
Adana Demirspor’un forveti Mario Balotelli, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.
İtalya Milli Takımı formasını son olarak 2018 yılının eylül ayında sırtına geçiren 31 yaşındaki futbolcu, “İyi durumdayım. 31 yaşında, milli takımda oynamak normal olmalı. Normal olmayan burada yer almamak” dedi.
İtalya’nın 2022 Dünya Kupası’na katılacağını umut eden Balotelli, “Bunu hak ettiler. İtalya neden play-off oynamak zorunda kaldı bilmiyorum ama böyle şeyler olabilir” diye konuştu.
"TÜRKİYE'DE İYİYİM"
İtalya Ligi’ne (Serie A) geri döneceği söylentilerine cevap veren yıldız oyuncu, “Türkiye’de iyiyim. Şu anda kendimi iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.
Kendisini tekrardan milli takıma çağıran hocası Roberto Mancini hakkında konuşan Balotelli, “Onunla konuştuk ve her şeyin iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Bana ilk forma şansı veren oydu. Umarım emekliliğimde de yanımda olur” dedi.
Balotelli, Adana Demirspor formasıyla 21 maçta 9 gol kaydederken 5 de asist yaptı.
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