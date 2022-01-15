Adana'da puanlar paylaşıldı! Adana Demirspor 1-1 Kayserispor

15 Ocak 2022 Cumartesi, 15:23

Spor Toto Süper Lig'in iki formda ekibi Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor, 21. hafta maçında karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadı'nda oynanan zorlu mücadele 1-1 sona erdi.

Adana Demirspor'a 26. dakikada Assombalonga ile öne geçerken Yukatel Kayserispor 87. dakikada Carlos Mane ile eşitliği yakaladı.

Bu sonuçla 6 maçtır kaybetmeyen Adana Demirspor puanını 34'e 5 haftadır yenilgi görmeyen Yukatel Kayserispor ise puanını 28'e çıkardı.

11 Ocak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor 6 numaralı futbolcusu Ahmet Çalık için karşılaşmanın 6. dakikasında, taç atışı sırasında oyun bir süre durdu. Bu sırada taraftarlar, futbolcular ve teknik ekipler alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı. Bazı taraftarlar da sahaya karanfil attı.

