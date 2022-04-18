Mario Balotelli'den 'kırmızı kart' paylaşımı
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Kasımpaşa - Adana Demirspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan İtalyan yıldız Mario Balotelli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Adana Demirsporlu futbolcu, deplasmanda oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart gördüğü için taraftarlardan özür diledi.
Kasımpaşa ile oynanan maçta kırmızı kart gören Adana Demirsporlu Mario Balotelli, sosyal medyadan özür diledi.
Sosyal medya hesabı üzerinden Kasımpaşa maçındaki bir anın fotoğrafını paylaşan İtalyan yıldız, "Hala beni kötü biri olarak göstermeye çalışıyorlar. Bana güvenin, bunu başaramayacaklar. Takım arkadaşlarım ve tüm Adana Demirspor ailesinden özür dilerim" ifadelerini kullandı.
İtalyan futbolcunun paylaşımı şu şekilde:
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Tecrübeli futbolcu, bir açıklama daha yaparak, bacağındaki darbe izinin görselini paylaşıp, "Türkiye Ligi'nde bana kırmızı kart göstermek çok prestijli ama rakip takıma düdük çalmamaya ve kırmızı kart göstermemeye devam edelim. Bunu kendim yaptım" dedi.
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