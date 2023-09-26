Mario Balotelli'den Suudi Arabistan itirafı!
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a geri dönen 33 yaşındaki futbolcu Mario Balotelli, kariyerine ilişkin İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Balotelli, birkaç yıl içerisinde Suudi Arabistan'a transfer olabileceğini söyledi.
Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli, Jose Mourinho ve geleceğiyle ilgili konuştu.
İtalyan basınına konuşan Mario Balotelli, yaptığı açıklamada, "Milan'ın genç bir forvete ihtiyacı olduğunu biliyorum. İşte buradayım (Gülerek). Genç oyuncuların San Siro'da yarışmak zorunda kalması Milan için ciddi bir sorun. Pioli'yi seviyorum ama Leao gününde olmadığı zaman Milan için işler iyi gitmiyor" dedi.
"SUUDİ ARABİSTAN'A GİDEBİLİRİM"
Jose Mourinho ile ilgili de konuşan İtalyan yıldız, "Oyunla ilgili kendi fikirleri var ama taktiklere çok fazla odaklanmaz. Özel bir karaktere sahip. O her zaman kazanan bir teknik direktör" ifadelerini kullandı.
Geleceğiyle ilgili ise Balotelli, "Projeleri işe yararsa birkaç yıl içinde ben de Suudi Arabistan'a gidebilirim" açıklamasını yaptı.
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