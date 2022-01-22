Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na geri döneceği iddia edildi
Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor’un İtalyan oyuncusu Mario Balotelli’nin uzun bir aradan sonra milli takıma döneceği iddia edildi.
Adana Demirspor ile bu sezon oynadığı futbolla adından tekrardan söz ettiren tartışmalı yıldız Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı’na geri dönebilir.
Ajansspor’un
haberine göre, Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı’nın aday
kadrosuna çağrıldı.
Haberde,
Balotelli’nin her fırsatta İtalya Milli Takımı’nda tekrardan
görev almak istediği belirtilirken İtalya’nın teknik direktörü
Roberto Mancini’nin futbolcuya müjdeyi verdiği ifade edildi.
Adana Demirspor’da
bu sezon oynadığı 16 karşılaşmada 8 gol ve 2 asist kaydeden 31
yaşındaki Balotelli, takımına gerekli katkıyı sağladı.
İtalya Milli
Takımı’nda bu zamana kadar 36 maçta forma giyen ve 14 kez gol
sevinci yaşayan deneyimli forvetin, en son 7 Eylül 2018’de UEFA
Uluslar Ligi karşılaşması olan Polonya mücadelesinde görev
aldığı kaydedildi.
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