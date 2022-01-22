Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na geri döneceği iddia edildi

22 Ocak 2022 Cumartesi, 09:47

Adana Demirspor ile bu sezon oynadığı futbolla adından tekrardan söz ettiren tartışmalı yıldız Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı’na geri dönebilir.

Ajansspor’un haberine göre, Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı’nın aday kadrosuna çağrıldı.



Haberde, Balotelli’nin her fırsatta İtalya Milli Takımı’nda tekrardan görev almak istediği belirtilirken İtalya’nın teknik direktörü Roberto Mancini’nin futbolcuya müjdeyi verdiği ifade edildi.



Adana Demirspor’da bu sezon oynadığı 16 karşılaşmada 8 gol ve 2 asist kaydeden 31 yaşındaki Balotelli, takımına gerekli katkıyı sağladı.



İtalya Milli Takımı’nda bu zamana kadar 36 maçta forma giyen ve 14 kez gol sevinci yaşayan deneyimli forvetin, en son 7 Eylül 2018’de UEFA Uluslar Ligi karşılaşması olan Polonya mücadelesinde görev aldığı kaydedildi.

