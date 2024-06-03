Yayınlanma: 03.06.2024 - 20:12

Güncelleme: 03.06.2024 - 20:12

Fenerbahçe'de transferlerden sorumlu futbol direktörü olan Mario Branco, Fenerbahçe'ye kazandırdığı yıldız isimlerle adından söz ettiriyor. Peki, Mario Branco kimdir? Mario Branco kaç yaşında, nereli?

MARIO BRANCO KİMDİR?

Mario Branco yani tam adı Mario Jorge dos Santos Branco olan Portekizli futbol insanı, 6 Kasım 1976 tarihinde Portekiz'in Porto şehrinde dünyaya geldi.

Pontevedra'da yaptığı gözlemcilik görevi ile futbol kariyerine adım atan Branco, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı işi yaptı.

2009 yılında Leixoes'e sportif direktör olarak geçen Branco, sportif direktörlük kariyerine bu şekilde başlamış oldu.

En son Famalicao'da sportif direktörlük görevini üstlenen Branco, öncesinde Portekiz kulüpleri Leixoes ve Estoril'de, Romen kulübü Astra'da, Hırvat kulübü Hajduk Split'te ve Yunan kulübü PAOK'ta görev aldı.

Hajduk, Branco ile çalıştıkları dönemde ilgi çekici bir performans sergilemiş ve şampiyonluğun kıyısından dönmüştü. PAOK'ta şampiyonluk da yaşayan Blanco, Estoril'in de 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmasında etkili olmuş, takımın ligde 5. olup Avrupa'ya katılım hakkı kazanmıştı.

Bir dönem Jose Mourinho'nun Manchester United'a Branco'yu önerdiği ve iki taraf arasında ciddi şekilde görüşmelerin gerçekleştirildiği de ifade edilmişti.