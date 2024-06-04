Mario Branco'dan Mourinho paylaşımı!

Yayınlanma: 04.06.2024 - 17:08

Güncelleme: 04.06.2024 - 17:08

Fenerbahçe'de Jose Mourinho rüzgarı devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'dan Portekizli teknik adamla ilgili paylaşım geldi. Branco, Mourinho ile fotoğraflarını paylaştı ve "Çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

Mario Branco'nun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Branco'nun paylaşımında kullandığı fotoğraflar: