Mario Branco'dan Mourinho paylaşımı!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Jose Mourinho ile paylaşım yaptı ve "Çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2024 - 17:08
Mario Branco'dan Mourinho paylaşımı!
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho rüzgarı devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'dan Portekizli teknik adamla ilgili paylaşım geldi. Branco, Mourinho ile fotoğraflarını paylaştı ve "Çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

Mario Branco'nun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Branco'nun paylaşımında kullandığı fotoğraflar:


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