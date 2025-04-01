Mario Gomez, eski kulübüne geri dönüyor!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 11:45

Güncelleme: 01.04.2025 - 11:45

Vincent Kompany yönetimindeki ilk sezonunda yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen Bayern Münih, yönetim kadrosuna yeni bir ismi dahil edebilir.

Takımın eski golcülerinden ve bir dönem Beşiktaş forması da giyen Mario Gomez, Bavyera ekibinin ilgilendiği isimler arasında yer alıyor.

Sky Sports'ta yer alan haberde Bayern Münih'in geleceğe yönelik yönetim anlamında planlar yaptığı ve Gomez'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl resmi olmasa da Gomez'in planlarıyla ilgili bilgi alındığı belirtildi. Gomez'in Münih'te hala bir evi olduğu hatırlatılırken yönetici olarak Bayern Münih'in düşündüğü isimlerde biri olduğu aktarıldı.

Futbolu bıraktıktan sonra yöneticilik kariyerine başlayan Gomez, Red Bull'un sahip olduğu takımlarda futbol direktörü olarak çalışıyor. Gomez'in 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gomez, 2009-2013 yılları arasında Bayern Münih formasını giymişti.