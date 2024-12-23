Milan Skriniar kimdir? Milan Skriniar kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın ilgilendiği Milan Skriniar'ın kariyeri
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak stoperde forma giyen Milan Skriniar'ıın transferinde son aşamaya geldi. Peki, Milan Skriniar kimdir? Milan Skriniar kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın ilgilendiği Milan Skriniar'ın kariyeri...
Devre arasında kadrosuna bir stoper katmak isteyen Okan Buruk, istediği ismi Fransa'da buldu. Cimbom, Milan Skriniar isminde karar kıldı. Peki, Milan Skriniar kimdir? Milan Skriniar kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın ilgilendiği Milan Skriniar'ın kariyeri...
MILAN SKRINIAR KİMDİR?
Milan Škriniar (d. 11 Şubat 1995), Paris Saint-Germain takımında defans pozisyonunda görev yapan Slovak millî futbolcudur.
MILAN SKRINIAR'IN KARİYERİ
Profesyonel kariyerine 2012 yılında Zilina kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Zlaté Moravce, Sampdoria ve Inter kulüplerinde oynadı.
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