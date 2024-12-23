Milan Skriniar kimdir? Milan Skriniar kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın ilgilendiği Milan Skriniar'ın kariyeri

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak stoperde forma giyen Milan Skriniar'ıın transferinde son aşamaya geldi. Peki, Milan Skriniar kimdir? Milan Skriniar kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın ilgilendiği Milan Skriniar'ın kariyeri...

Milan Skriniar kimdir? Milan Skriniar kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın ilgilendiği Milan Skriniar'ın kariyeri
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 20:58

Devre arasında kadrosuna bir stoper katmak isteyen Okan Buruk, istediği ismi Fransa'da buldu. Cimbom, Milan Skriniar isminde karar kıldı. Peki, Milan Skriniar kimdir? Milan Skriniar kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın ilgilendiği Milan Skriniar'ın kariyeri...

MILAN SKRINIAR KİMDİR?

Milan Škriniar (d. 11 Şubat 1995), Paris Saint-Germain takımında defans pozisyonunda görev yapan Slovak millî futbolcudur.

MILAN SKRINIAR'IN KARİYERİ

Profesyonel kariyerine 2012 yılında Zilina kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Zlaté Moravce, Sampdoria ve Inter kulüplerinde oynadı.


Etiketler: #milan skriniar #galatasaray #kimdir?

İlgili Haberler

Emre Yazgan kimdir? Emre Yazgan kaç yaşında, nereli? Emre Yazgan neden öldü?

Emre Yazgan kimdir? Emre Yazgan kaç yaşında, nereli? Emre Yazgan neden öldü?
Keita Balde kimdir? Keita Balde kaç yaşında, nereli? Keita Balde Wanda Nara ile mi birlikte?

Keita Balde kimdir? Keita Balde kaç yaşında, nereli? Keita Balde Wanda Nara ile mi birlikte?
Nevzat Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın'ın sağlık durumu nasıl?

Nevzat Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın'ın sağlık durumu nasıl?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler