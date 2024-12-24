Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık kimdir? Mesut Akbıyık kaç yaşında, nereli?
Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık'ın hayatı merak edildi. Peki, Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık kimdir? Mesut Akbıyık kaç yaşında, nereli?
Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada 12 kişinin öldüğünü 5 kişinin de yaralandığını açıklandı. Peki, Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık kimdir? Mesut Akbıyık kaç yaşında, nereli?
MESUT AKBIYIK KİMDİR?
Mesut Akbıyık, Balıkesir’de 1975 yılında doğdu. I·lk ve orta o¨gˆrenimini Balıkesir'de tamamladı. Marmara U¨niversitesi Hukuk Faku¨ltesinden mezun oldu. 25 yıldır aktif olarak avukatlık yapıyor.CHP’nin adayı Akbıyık, Balıkesir Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi Kurucu Meclis U¨yesi görevlerinde bulundu.Mesut Akbıyık, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Etiketler: #Mesut Akbıyık #kimdir?
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