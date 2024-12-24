Yayınlanma: 24.12.2024 - 11:36

Güncelleme: 24.12.2024 - 11:36

Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada 12 kişinin öldüğünü 5 kişinin de yaralandığını açıklandı. Peki, Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık kimdir? Mesut Akbıyık kaç yaşında, nereli?

MESUT AKBIYIK KİMDİR?

Mesut Akbıyık, Balıkesir’de 1975 yılında doğdu. I·lk ve orta o¨gˆrenimini Balıkesir'de tamamladı. Marmara U¨niversitesi Hukuk Faku¨ltesinden mezun oldu. 25 yıldır aktif olarak avukatlık yapıyor.CHP’nin adayı Akbıyık, Balıkesir Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi Kurucu Meclis U¨yesi görevlerinde bulundu.Mesut Akbıyık, evli ve 2 çocuk babasıdır.