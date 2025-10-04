Mario Lemina'dan Davinson Sanchez sözleri!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.10.2025 22:21:00
Galatasaray'dan Mario Lemina, 1-1 sonuçlanan Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi.

1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından Mario Lemina açıklamalarda bulundu.

Gabonlu futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Ben kendime ilgili konuşmak istemiyorum. Bugün iyi bir maç çıkardık, özellikle Liverpool maçından sonra. İyi başladık, daha da iyi başlayabilirdik. Liverpool maçının da yorgunluğu oldu. 11'e karşı 10 oynadık. Yenilgisiz bir şekilde devam ediyoruz. Bana nerede görev verilirse orada maksimumu vermek istiyorum. Bugün çok önemli bir oyuncumuz olan Davinson'u kırmızı karttan ötürü kaybettik."

