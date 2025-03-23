Mario Lemina oynadı: Gabon deplasmanda kazandı!
Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın formasını giydiği Gabon, Afrika Dünya Kupası Elemeleri'nin 6. maçında deplasmanda karşılaştığı Kenya'yı 2-1 mağlup etti.
Afrika Dünya Kupası Elemeleri F Grubu 6. hafta maçında Gabon ile Kenya karşı karşıya geldi.
Nyayo National Stadyum'da oynanan maçta Gabon, Kenya'yı 2-1 mağlup etti.
Gabon'un golleri 17. ve 53. dakikada Pierre Emerick Aubameyang'dan geldi.
LEMINA FORMA GİYDİ
Kenya'nın tek golünü ise 63. dakikada Michael Olunga kaydetti.
Galatasaray forması giyen Gabonlu oyuncu Mario Lemina, takımı adına 90 dakika sahada kaldı.
GABON'DAN GALİBİYET SERİSİ
Bu sonuçla birlikte Gabon, F Grubu'nda çıktığı 6 maçta 5. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.
Kenya ise 6 puanla 4. sırada yer alıyor.
Etiketler: #Mario Lemina #gabon #Kenya #Dünya Kupası
Spor Haberleri
- Budapeşte'de ilk 11'ler belli oldu!
- Karşıyaka'nın düşüşü sürüyor: Üst üste 11. mağlubiyet!
- Lemina oynadı: Gabon deplasmanda kazandı!
- Kaptan Eda Erdem'den adalet çağrısı!
- Ferhat Arıcan altın madalya kazandı!
- Kadınlar Türkiye Kupası sahibini buldu!
- Derbinin bilet fiyatları belli oldu!
- Rafa Silva'nın son durumu belli oldu!
- Flaş karar: 3 pilot, Çin GP'sinden diskalifiye edildi!
- Edin Dzeko'dan sakatlık paylaşımı!
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'ye yönelik soruşturmada karar
- İBB Başkanı'na tutuklama kararı
- Şevket Çoruh'un, yandaş Cem Küçük'e yanıtı gündem oldu
- İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu bitti
- RTÜK'ten televizyonlara gözdağı!
- Ercan Saatçi serbest bırakıldı... İlk açıklama!
- 'Kayyum' sorusuna yanıt verdiler!
- Bakırhan'dan 'kent uzlaşısı' açıklaması
- 'Yandaş medya boykot' sloganı yayını kestirdi!
- İYİ Parti'den Saraçhane açıklaması