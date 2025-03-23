Mario Lemina oynadı: Gabon deplasmanda kazandı!

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın formasını giydiği Gabon, Afrika Dünya Kupası Elemeleri'nin 6. maçında deplasmanda karşılaştığı Kenya'yı 2-1 mağlup etti.

Mario Lemina oynadı: Gabon deplasmanda kazandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 18:33

Afrika Dünya Kupası Elemeleri F Grubu 6. hafta maçında Gabon ile Kenya karşı karşıya geldi.

Nyayo National Stadyum'da oynanan maçta Gabon, Kenya'yı 2-1 mağlup etti.

Gabon'un golleri 17. ve 53. dakikada Pierre Emerick Aubameyang'dan geldi.

LEMINA FORMA GİYDİ

Kenya'nın tek golünü ise 63. dakikada Michael Olunga kaydetti.

Galatasaray forması giyen Gabonlu oyuncu Mario Lemina, takımı adına 90 dakika sahada kaldı.

GABON'DAN GALİBİYET SERİSİ

Bu sonuçla birlikte Gabon, F Grubu'nda çıktığı 6 maçta 5. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Kenya ise 6 puanla 4. sırada yer alıyor.


Etiketler: #Mario Lemina #gabon #Kenya #Dünya Kupası

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