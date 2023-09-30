Marius Sumudica: 'Galip gelmeyi hak ettik'
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica 2-1 kazanılan Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, bugün takımının iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, "Takımımı tebrik ediyorum. Oyuncularım galip gelmeyi hak etti, iyi mücadele ettiler. Rakibe penaltı haricinde şans vermedik. Samsunspor'u takip ediyorduk. Nasıl kapatmamız gerektiğine dair sistemimizde değişikliğe gittik" diye konuştu.
TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ
Samsun'a gelen taraftarlarına teşekkür eden Sumudica, "Belki fazla değildiler, 10 kadar kişi vardı ama fedakarlık yaparak buraya kadar geldiler. Onlara teşekkür ederim. Rakip takımın taraftarlarına bizi alkışladıkları için teşekkür ederim. Bu sonuçtan daha önemlidir. Samsunspor'a da şans diliyorum. Harika bir şehir. İnşallah ligde kalırlar" açıklamasında bulundu.
Marius Sumudica'nın takıma gelmesiyle beraber Gaziantep FK çıktığı 2 maçta da galip gelmeyi başardı.
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