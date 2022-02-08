Marius Sumudica: Suçlamalar korkunç ve yalan
Malatyaspor ile yollarını ayıran Marius Sumudica, eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'un açıkladığı cinsel taciz iddialarına Twitter üzerinden yanıt verdi. Sumudica, "Geçmişte ekibimin bir parçası olan kişinin söylediklerini okudum. Suçlamalar korkunç ve yalan" dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor yönetimi, Marius Sumudica'nın görevine son verdi.
Ayrılığın ardından Sumudica'nın eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş, Radyospor'da Rumen çalıştırıcının futbolculara cinsel ve sözlü tacizde bulunduğunu iddia etti.
İşte Erdoğmuş'un o açıklamaları:
"Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'da görev aldığı dönem Malatya camiasına saygımdan dolayı konuşmamıştım. Hatırı sayılır insanlar da araya girmişti. Şimdi rahatça konuşabilirim. Marius Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu isterseniz ispat da edebilirim."
Bunun üzerine 50 yaşındaki teknik direktör hem kendi sosyal medya hesabından hem Rumen gazeteci Emanuel Roşu aracılığıyla iki açıklama yaptı.
"Ben ciddi bir insanım. Ailem, çocuklarım var. Böyle şeyleri nasıl söyleyebilir? Beni güldürdü, ilgi çekmeye çalışıyor."
Erdoğmuş'un 'ispatlayabilirim' iddiası üzerine Sumudica, "Gerçekten inanılmaz. Şoke oldum. Her zaman oyuncularımla şakalaşırım. Onlarla dürüst ve yakın ilişki kurarım. Gerçek olmayan böyle şeyleri duymak şok edici. Hepsi yalan" dedi.
Sumudica kendi hesabından da, "Geçmişte ekibimin bir parçası olan kişinin söylediklerini okudum. Suçlamalar korkunç ve yalan.O kişiden adımı hiçbir yerde kullanmamasını istedim. Avukatım en kısa sürede ilgilenecek." ifadelerini paylaştı.
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