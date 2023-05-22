Mark Cavendish'ten bisikletseverleri üzen haber!
İngiliz bisikletçi Mark Cavendish, İtalya Bisiklet Turu'nda yaptığı açıklamada bu sezonun bitiminde emekli olacağını açıkladı.
Kazandığı 34 birincilikle Fransa Bisiklet Turu'nun en fazla etap kazanan sporcusu rekorunun sahiplerinden İngiliz Mark Cavendish, sezon sonunda emekliye ayrılacağını duyurdu.
Katıldığı İtalya Bisiklet Turu'nun dinlenme gününde basın toplantısı düzenleyen 38 yaşındaki Cavendish, "Bu yarışta katettiğim her kilometreyi çok sevdim. Bunun, profesyonel olarak katıldığım son İtalya Bisiklet Turu, 2023'ün de son sezonum olduğunu söylemek için çok doğru bir zaman" ifadelerini kullandı.
Mark Cavendish
Profesyonel kariyerinde 17. yılını geçiren Cavendish, 34 birincilikle Fransa Bisiklet Turu'nun en fazla etap kazanan sporcusu rekorunu Belçikalı Eddy Merckx ile paylaşıyor. İngiliz sporcunun, bu yıl 1-23 Temmuz tarihleri arasında Paris'te sona erecek tura, rekora tek başına ulaşmak amacıyla son kez katılması bekleniyor.
KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
Tüm zamanların en iyi yol bisikletçileri arasında gösterilen Mark Cavendish, Fransa Bisiklet Turu'nda 2011 ve 2021'de, 16 etap birinciliği elde ettiği İtalya Bisiklet Turu'nda 2013'te, 3 etabı ilk sırada tamamladığı İspanya Bisiklet Turu'nda 2010'da en çok puan toplayan sporcu olmuştu.
Son yıllarda yaşadığı kazalar nedeniyle kariyerine bazı dönemlerde ara vermek zorunda kalan Cavendish, bugüne kadar katıldığı yol bisikleti yarışlarında 161 etapta adını zirveye yazdırmıştı.
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