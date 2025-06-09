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Markus Gisdol, Süper Lig'e geri dönüyor!

Markus Gisdol, Süper Lig'e geri dönüyor!

9.06.2025 10:51:00
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AA
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Markus Gisdol, Süper Lig'e geri dönüyor!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile prensip anlaşması sağladı.

Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, yaptığı açıklamada, 55 yaşındaki Alman teknik adamla 2 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Açıkalın, Gisdol'un ilerleyen günlerde kente gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağını kaydetti.

Gisdol, son olarak 2023-2024 sezonunda Samsunspor'da görev yaptı.

Samsunspor'un başında 33 maça çıkan teknik adam, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Kayserispor Kulübü, teknik direktör Sergej Jakirovic ile dün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

İlgili Konular: #kayserispor #Markus Gisdol

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