Marsilya 10 kişi kaldı: Kendi evinde 1 puanı kurtardı!
Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 29. haftasında kendi sahasında ağırladığı Nice ile 2-2 berabere kaldı.
Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Jean Louis Gasset'in ekibi Marsilya, 10 kişi kaldığı maçta evinde Francesco Farioli'nin yönetimindeki Nice ile 2-2 berabere kaldı.
Velodrome Stadyumu'nda oynanan mücadelede Marsilya'nın gollerini 31. dakikada Jonathan Clauss ve 56. dakikada penaltıdan Pierre-Emerick Aubameyang atarken, Faris Moumbagna 45+2'de ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
ONANA FORMA GİYMEDİ
Nice'in gollerini ise 13. dakikada Teremas Moffi ve 72. dakikada Marvin Bard kaydetti.
Marsilya'nın devre arasında Beşiktaş'tan kiraladığı Jean Onana maçta süre almadı.
Bu sonuçla birlikte Marsilya 41 puana, Nice ise 48 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Nice deplasmanda Strasbourg ile karşılaşırken, Marsilya sahasında Lens'i konuk edecek.
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