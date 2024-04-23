Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'ta Jackson Muleka, sakatlanarak oyundan çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.
Siyah-beyazlılarda Jackson Muleka, 89. dakikada sakatlandı. Muleka yerine Vincent Aboubakar oyuna dahil oldu.
Muleka'nın son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak. Beşiktaş, ligde hafta sonunda Fenerbahçe'ye konuk olacak.
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