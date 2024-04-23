Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'ta Jackson Muleka, sakatlanarak oyundan çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 22:43
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlılarda Jackson Muleka, 89. dakikada sakatlandı. Muleka yerine Vincent Aboubakar oyuna dahil oldu.

Muleka'nın son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak. Beşiktaş, ligde hafta sonunda Fenerbahçe'ye konuk olacak.


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