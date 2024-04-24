Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Hiçbir şey göstermediler'

Yayınlanma: 24.04.2024 - 10:12

Güncelleme: 24.04.2024 - 10:12

Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrıldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Oktay Derelioğlu: "Beşiktaşlı futbolcular inanılmaz derecede formsuz. Ama sezon başından beri aynı tablo var. Artık sezonun sonu yaklaşıyor ve önlerinde böylesine kötü geçen bir sezonda kupa alma şansı var. Beşiktaşlı oyuncuların daha özverili oynaması lazım. Daha yürekten oynaması gerekiyor. Bu forma çok ağırdır. Beşiktaş bu ülkenin en önemli kulüplerindendir. Gördüğüm tablo beni inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğrattı." (Takvim)

"HİÇBİR ŞEY GÖSTERMEDİLER"

Attila Gökçe: "Serdar Topraktepe kenarda herhalde sinirden kopacak kadar gerilmiştir. Beşiktaş takımı ne geçiş oynuyor, ne önde baskı yapıyor, ne de bir pas iletişimiyle pozisyon kovalıyordu. Yazık kere yazık. Beşiktaşlı oyuncular, kaleci Mert, kaptan Necip ve diğerleri topu sürekli savurarak kaleden uzaklaştırma gayretinden başka hiç bir şey göstermediler." (Milliyet)

Ali Gültiken/Sabah: "İkinci yarıda hamle yaparak yarattığı oyun üstünlüğü belki Beşiktaş'ın beklediği golü getirmedi ama ikinci maç için tur beklentisi yarattı. Orta alanda Al-Musrati, Gedson ve Muçi ile dengesini bulunca siyah-beyazlılarda oyun dengeleri yerine oturdu. Takım ne yaptığının farkında, ne oynadığını bilir hale geldi. Gedson'un ve Al- Musrati'nin çok önemli katkılarını gördük."

"BEŞİKTAŞ AVANTAJLI DÖNÜYOR



Murat Özbostan: "Eryaman'da gol yememeyi birinci prensip edinen, tempoyu yükseltmeyen, rakibini uyutmaya çalışan bir Beşiktaş izledik. Serdar Topraktepe'ye hak verebiliriz, rövanşı düşünüyor. "İstanbul'daki maça beraberlikle gidersem, benim için iyidir" diye belli ki plan yapmış." (Sabah)

Sinan Vardar: "Bir de yine dikkatimi çeken ve anlam veremediğim, birkaç haftadır ortalarda bile olmayan Cenk, önümüzdeki yıl kadroda da düşünülmüyor galiba ama yine oyuna giriyor. Dakika 76'da Ankaragücü'nün geliştirdiği atakta kaleci Mert, Morutan'ın sert şutunu sektirince Macheda yakın mesafeden kafayı vurdu ama kalenin üstünden dışarı gitti. Yine Beşiktaş'a Allah yardım etti. Yarı finalin ilk ayağında deplasmanda beraberlik, Beşiktaş'a kendi sahasında oynayacağı ikinci maç için avantajlı bir skor." (Fotomaç)

"İYİ BİR SONUÇ"

Turgay Demir: "Muçi-Salih, Muleka-Aboubakar değişiklikleri Beşiktaş adına son bölümde, son arayışlar için taze kan niteliğindeydiler. Neticede rakip üç net pozisyon yakalamışken deplasmanda alınan golsüz beraberlik Kupa'nın ilk maçı için iyi bir sonuç. Üstelik bunu çürük raporlu oyuncu topluluğu yapmışsa harika bile diyebiliriz. Diğerleri dua etsinler Necip ve Mert'e!.. En iyisi bu ikiliydi." (Fotomaç)