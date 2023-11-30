Marsilya - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Ajax ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 16:07
Marsilya - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı sürüyor.

Gennaro Gattuso yönetimindeki Marsilya, sahasında John van 't Schip'in ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek.

MARSİLYA - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?

Orange Velodrome Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MARSİLYA - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Marsilya, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AEK'yı 2-0 mağlup etmişti.

Ajax ise evinde Brighton'a 2-0 mağlup olmuştu.


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