AEK - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Brighton, UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci hafta maçında deplasmanda Yunan ekip AEK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.
Roberto De Zerbi yönetimindeki Brighton, deplasmanda Matias Almeyda'nın ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek.
AEK - BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?
OPAP Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
AEK - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İsviçreli futbolcu Sandro Scharer'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
Brighton, grupta oynadığı son maçta Ajax deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
AEK ise kendi sahasında ağırladığı Marsilya'ya 2-0 mağlup olmuştu.
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