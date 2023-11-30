AEK - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brighton, UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci hafta maçında deplasmanda Yunan ekip AEK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 15:44
AEK - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.

Roberto De Zerbi yönetimindeki Brighton, deplasmanda Matias Almeyda'nın ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek.

AEK - BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

OPAP Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

AEK - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçreli futbolcu Sandro Scharer'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.

Brighton, grupta oynadığı son maçta Ajax deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

AEK ise kendi sahasında ağırladığı Marsilya'ya 2-0 mağlup olmuştu.


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