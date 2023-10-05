Marsilya - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında kendi sahasında Brighton'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 17:33
Marsilya - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Gennaro Gattuso yönetimindeki Marsilya, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.

MARSİLYA - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Velodrome Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

MARSİLYA - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Ukraynalı hakem Mykola Barakin'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Marsilya, gruptaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Ajax ile 3-3 berabere kalmıştı.

Brighton ise kendi sahasında ağırladığı AEK'ye 3-2 mağlup olmuştu.


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