Brighton'da ayın oyuncusu seçilen Mitoma'ya sıra dışı hediye

Yayınlanma: 11.09.2023 - 10:16

Güncelleme: 11.09.2023 - 10:17

Kaoru Mitoma, Brighton'da sezona mükemmel bir başlangıç yaptı.

26 yaşındaki Japon oyuncu, Premier Lig'de forma giydiği 4 maçta 1 gol ve 3 asistle katkı sağladı.

SIRA DIŞI HEDİYE

Kulüp oyuncusunun performansı sonrası ödül olarak Porsche Centre Mid-Sussex hediye etti. Bu hediye pek çok taraftarı şaşırttı ancak Mitoma performansıyla taraftarlarının gözünü doldurmaya devam ediyor.

Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olan Mitoma, yıldız isim 2021 yazında Japon ekibi Kawasaki Frontale'den 3 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.