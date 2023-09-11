Brighton'da ayın oyuncusu seçilen Mitoma'ya sıra dışı hediye
Premier Lig ekiplerinden Brighton'da ayın oyuncusu seçilen Kaoru Mitoma'ya ödül olarak Porsche Centre Mid-Sussex hediye edildi.
Kaoru Mitoma, Brighton'da sezona mükemmel bir başlangıç yaptı.
26 yaşındaki Japon oyuncu, Premier Lig'de forma giydiği 4 maçta 1 gol ve 3 asistle katkı sağladı.
SIRA DIŞI HEDİYE
Kulüp oyuncusunun performansı sonrası ödül olarak Porsche Centre Mid-Sussex hediye etti. Bu hediye pek çok taraftarı şaşırttı ancak Mitoma performansıyla taraftarlarının gözünü doldurmaya devam ediyor.
Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olan Mitoma, yıldız isim 2021 yazında Japon ekibi Kawasaki Frontale'den 3 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.
Congrats on your Porsche Centre Mid-Sussex POTM award, @Kaoru_Mitoma! ?????? pic.twitter.com/kPp4tjgWx0— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 10, 2023
Player Alanı
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