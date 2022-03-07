Marsilya Cengiz Ünder'i aradı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Monaco, deplasmanda milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'yı mağlup etti.
Ligue 1'in 27. haftasında Marsilya, Monaco'yu ağırladı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada Gelson Martins attı.
Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Bu skorla Marsilya, 47 puanla 3. sıraya geriledi. Monaco ise puanını 41'e yükselterek 8. sıraya yerleşti.
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