Marsilya Cengiz Ünder'i aradı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Monaco, deplasmanda milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'yı mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 09:48
Marsilya Cengiz Ünder'i aradı
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Ligue 1'in 27. haftasında Marsilya, Monaco'yu ağırladı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada Gelson Martins attı.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu skorla Marsilya, 47 puanla 3. sıraya geriledi. Monaco ise puanını 41'e yükselterek 8. sıraya yerleşti.


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