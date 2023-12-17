Marsilya - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 17.12.2023 - 11:09

Güncelleme: 17.12.2023 - 11:09

Fransa Ligue 1'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor.

Gennaro Gattuso yönetimindeki Marsilya, kendi sahasında Pascal Gastien'in ekibi Clermont ile karşı karşıya gelecek.

MARSİLYA - CLERMONT MAÇI SAAT KAÇTA?

Velodrome Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.05'te başlayacak.

MARSİLYA - CLERMONT MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Gael Angoula'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 1'den naklen yayımlanacak.

Marsilya, oynadığı son maçta Lorient deplasmanından 4-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Clermont ise kendi sahasında ağırladığı Lille ile 0-0 beraber kalmıştı.