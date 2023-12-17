Marsilya - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Marsilya, Fransa Ligue 1'in 16. hafta maçında kendi sahasında Clermont ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:05'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor.
Gennaro Gattuso yönetimindeki Marsilya, kendi sahasında Pascal Gastien'in ekibi Clermont ile karşı karşıya gelecek.
MARSİLYA - CLERMONT MAÇI SAAT KAÇTA?
Velodrome Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.05'te başlayacak.
MARSİLYA - CLERMONT MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Gael Angoula'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 1'den naklen yayımlanacak.
Marsilya, oynadığı son maçta Lorient deplasmanından 4-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Clermont ise kendi sahasında ağırladığı Lille ile 0-0 beraber kalmıştı.
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