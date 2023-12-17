Marsilya - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya, Fransa Ligue 1'in 16. hafta maçında kendi sahasında Clermont ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:05'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 11:09
Marsilya - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Fransa Ligue 1'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor.

Gennaro Gattuso yönetimindeki Marsilya, kendi sahasında Pascal Gastien'in ekibi Clermont ile karşı karşıya gelecek.

MARSİLYA - CLERMONT MAÇI SAAT KAÇTA?

Velodrome Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.05'te başlayacak.

MARSİLYA - CLERMONT MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Gael Angoula'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 1'den naklen yayımlanacak.

Marsilya, oynadığı son maçta Lorient deplasmanından 4-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Clermont ise kendi sahasında ağırladığı Lille ile  0-0 beraber kalmıştı. 


marsilya Clermont Fransa Ligue 1

İlgili Haberler

6 gollü karşılaşmada kazanan Marsilya

6 gollü karşılaşmada kazanan Marsilya
Marsilya, Lyon karşısında zorlanmadı!

Marsilya, Lyon karşısında zorlanmadı!
Olimpik Marsilya yeni sportif direktörünü açıkladı

Olimpik Marsilya yeni sportif direktörünü açıkladı

En Çok Okunan Haberler