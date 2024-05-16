Marsilya deplasmanda tek golle yıkıldı!

Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 32. hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Reims'e 1-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 09:47
Marsilya deplasmanda tek golle yıkıldı!
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Fransa Ligue 1'in, 32. hafta erteleme maçında Marsilya ile Reims karşı karşıya geldi. Marsilya deplasmanda konuk olduğu Reims'e 1-0 mağlup oldu.

Reims'e galibiyeti getiren golü 33. dakikada Chancel Mbemba (kk) kaydetti.

ONANA FORMA GİYMEDİ

Marsilya'da Jean Onana karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Deplasman ekibi bu mağlubiyetle 47 puanda kalırken, Reims ise puanını 44'e yükseltti.

Marsilya bir sonraki karşılaşmasında Le Havre deplasmanına giderken, Reims sahasında Rennes'i konuk edecek


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