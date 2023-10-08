Marsilya - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue) 8. haftasında kendi sahasında Le Havre ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 11:58
Marsilya - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor.

Gennaro Gattuso yönetimindeki Marsilya, kendi sahasında Luka Elsner'in ekibi Le Havre ile karşı karşıya gelecek.

MARSİLYA - LE HAVRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Velodrome Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:00'te başlayacak.

MARSİLYA - LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Thomas Leonard'ın yöneteceği karşılaşma beIN Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Marsilya, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Monaco'ya 3-2 mağlup olmuştu.

Le Havre ise kendi sahasında ağırladığı Lille'e 2-0 yenilmişti.


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