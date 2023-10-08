Marsilya - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue) 8. haftasında kendi sahasında Le Havre ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14:00'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor.
Gennaro Gattuso yönetimindeki Marsilya, kendi sahasında Luka Elsner'in ekibi Le Havre ile karşı karşıya gelecek.
MARSİLYA - LE HAVRE MAÇI SAAT KAÇTA?
Velodrome Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:00'te başlayacak.
MARSİLYA - LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Thomas Leonard'ın yöneteceği karşılaşma beIN Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Marsilya, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Monaco'ya 3-2 mağlup olmuştu.
Le Havre ise kendi sahasında ağırladığı Lille'e 2-0 yenilmişti.
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