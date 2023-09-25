Ligue 1'de PSG, Marsilya'ya acımadı!

Yayınlanma: 25.09.2023 - 07:48

Güncelleme: 25.09.2023 - 07:48

Fransa Ligue 1'in 6. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain, sahasında Marsilya ile karşı karşıya geldi.

Parc de Princes'teki maçı Paris Saint-Germain 4-0'lık skorla kazandı.

Maçın henüz 8. dakikasında Hakimi'nin golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 37'de Kolo Muani ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

6 MAÇTA 3 GALİBİYET

İkinci yarıya da golle başlayan PSG, 47'de Gonçalo Ramos'la farkı üçe çıkardı. 89'da bir kez daha sahneye çıkan Ramos attığı golle maçın skorunu 4-0 olarak ilan etti. Özellikle ikinci yarıda Marsilya'ya neredeyse top göstermeyen PSG böylelikle üç puanı hanesine yazdırmış oldu.

PSG bu galibiyetle 11 puana yükselerek sezonun üçüncü galibiyetini elde etti. Bir türlü kadro istikrarı yakalayamayan ve yönetim kanadında da problemler yaşayan Marsilya 9 puanda kaldı.

PSG bir sonraki hafta Clermont'a giderken Marsilya ise Monaco'ya konuk olacak.