Marsilya, Luiz Felipe Ramos transferini açıkladı!
Marsilya, Al-Ittihad'den 27 yaşındaki stoper Luiz Felipe'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Ligue 1 ekibi Marsilya, Al Ittihad forması giyen Luiz Felipe Ramos'u kadrosuna kattı.
Luiz Felipe için ödenen bonservis bedeli açıklanmadı. Brezilyalı stoper ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
27 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 8 milyon euro.
Ituano altyapısında yetişen Luiz Felipe Ramos daha sonra Lazio, Salernitana ve Real Betis'te forma giydi.
Etiketler: #marsilya #Al İttihad #Luiz Felipe #transfer
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