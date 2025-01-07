Marsilya, Luiz Felipe Ramos transferini açıkladı!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 20:30

Güncelleme: 07.01.2025 - 20:30

Ligue 1 ekibi Marsilya, Al Ittihad forması giyen Luiz Felipe Ramos'u kadrosuna kattı.

Luiz Felipe için ödenen bonservis bedeli açıklanmadı. Brezilyalı stoper ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

27 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Ituano altyapısında yetişen Luiz Felipe Ramos daha sonra Lazio, Salernitana ve Real Betis'te forma giydi.