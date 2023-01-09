Marsilya Ruslan Malinovskyi'yi kadrosuna kattı
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Marsilya, Ukraynalı oyuncu Ruslan Malinovskyi'yi renklerine bağladı.
Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, kadrosunu, Ruslan Malinovskyi ile güçlendirdi.
Ruslan Malinovskyi
İTALYAN EKİPTEN KİRALANDI
Fransız ekibinden yapılan açıklamada, Ukraynalı futbolcunun Atalanta'dan satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Sezonun ilk yarısında Atalanta'da 15 maça çıkan 29 yaşındaki Malinovskyi, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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