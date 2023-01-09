Marsilya Ruslan Malinovskyi'yi kadrosuna kattı

Yayınlanma: 09.01.2023 - 21:19

Güncelleme: 09.01.2023 - 21:19

Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, kadrosunu, Ruslan Malinovskyi ile güçlendirdi.

Ruslan Malinovskyi



İTALYAN EKİPTEN KİRALANDI

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, Ukraynalı futbolcunun Atalanta'dan satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Sezonun ilk yarısında Atalanta'da 15 maça çıkan 29 yaşındaki Malinovskyi, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.