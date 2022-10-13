UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya, Sporting'i 2 golle geçti!

13 Ekim 2022 Perşembe, 07:22

Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta mücadelesinde Sporting Lizbon, sahasında Marsilya'yı konuk etti.

Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçı Marsilya 2-0 kazandı ve galibiyeti elde etti.

Maçın henüz 19. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kartı gören Esgaio takımını 10 kişi burakırken Marsilya, kazanılan penaltıyı Guendouzi ile değerlendirip 1-0 öne geçti. 30. dakikaya gelindiğinde Alexis Sanchez farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

SPORTING 9 KİŞİ KALDI

İkinci yarıda Marsilya oyunu istediği gibi yönlendirirken 61. dakikada bu kez Pedro Goncalves, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve Sporting 9 kişi kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi Marsilya 2-0 kazandı.

Öte yandan Cengiz Ünder, 64. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Marsilya grupta 6 puana yükselerek tur atlama şansını sürdürdü. Sporting ise 6 puanda kaldı.