UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya, Sporting'i 2 golle geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, deplasmanda karşılaştığı Sporting'i 2-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta mücadelesinde Sporting Lizbon, sahasında Marsilya'yı konuk etti.
Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçı Marsilya 2-0 kazandı ve galibiyeti elde etti.
Maçın henüz 19. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kartı gören Esgaio takımını 10 kişi burakırken Marsilya, kazanılan penaltıyı Guendouzi ile değerlendirip 1-0 öne geçti. 30. dakikaya gelindiğinde Alexis Sanchez farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.
SPORTING 9 KİŞİ KALDI
İkinci yarıda Marsilya oyunu istediği gibi yönlendirirken 61. dakikada bu kez Pedro Goncalves, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve Sporting 9 kişi kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi Marsilya 2-0 kazandı.
Öte yandan Cengiz Ünder, 64. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla Marsilya grupta 6 puana yükselerek tur atlama şansını sürdürdü. Sporting ise 6 puanda kaldı.
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